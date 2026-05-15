Firmados tres convenios de cesión de uso de locales a entidades sociales de la ciudad

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Antonio Morala, firmó tres convenios de cesión de uso de espacios municipales con distintas entidades del municipio, reforzando así el compromiso del Ayuntamiento con el tejido asociativo y los servicios en los barrios y pedanías. Los acuerdos permitirán dotar de nuevas sedes y espacios de actividad a asociaciones que desarrollan una importante labor social, comunitaria y de apoyo vecinal en diferentes puntos del municipio. Uno de los convenios suscritos permitirá la cesión durante 38 meses de las antiguas Escuelas de Dehesas a la Asociación Alzheimer Bierzo para la puesta en marcha de un centro multifuncional comunitario orientado a la atención de personas mayores y vulnerables. El proyecto nace como una experiencia piloto de servicios comunitarios y de proximidad en el medio rural, con el objetivo de favorecer la autonomía personal, combatir la despoblación y mejorar la calidad de vida de la población. Por otro lado, se ha acordado con la Asociación de Vecinos Espinoso de Compludo y la Asociación de Vecinos El Nogalón el uso compartido de las antiguas escuelas como sede para el desarrollo de iniciativas vecinales y sociales destinadas a dinamizar la vida del pueblo. Ambas entidades, ubicadas en distintas plantas del inmueble, asumirán la conservación de las instalaciones durante los dos años de vigencia del acuerdo, prorrogable hasta un máximo de otros dos años. Dentro del ámbito deportivo, el consistorio ha formalizado la cesión de un espacio municipal situado en el local 21 de los bajos del Estadio El Toralín, a la Federación de Peñas de la S.D. Ponferradina, que contará allí con su sede para el desarrollo de sus actividades y la promoción del voluntariado. «Todos los convenios establecen unas condiciones para garantizar la correcta utilización de los espacios y su uso para fines exclusivamente sociales y comunitarios, quedando prohibidas las actividades lucrativas, la cesión a terceros sin autorización o la realización de actividades que molesten, sean peligrosas, insalubres o que alteren la convivencia», dijo Morala.