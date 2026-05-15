El Banco de Tierras del Consejo abre el programa de entrega de plantas

Imagen de entrega de plantas para huerta de una campaña anterior del Consejo.l. de la mata

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Banco de Tierras del Consejo Comarcal del Bierzo abre el programa de entrega de plantas a nuevos usuarios. El único requisito para acceder a esta iniciativa es inscribir sus huertos de autoconsumo, sin que sea imprescindible que dichas tierras estén gestionadas por el Consejo Comarcal del Bierzo. La inscripción es necesaria porque el Banco de Tierras pueda realizar inspecciones para comprobar que los plantones entregados han sido efectivamente cultivados.

Las personas interesadas en recibir plantones gratis para sus cultivos deben ponerse en contacto con el Banco de Tierras del Consejo Comarcal del Bierzo escribiendo al correo electrónico bancodetierras@ccbierzo.com o llamando al 987 42 35 51.

Por otro lado, el Banco de Tierras también ha estado presente en el Encuentro Reta Primavera 2026, que se celebraba hasta ayer en Enkarterri (Vizcaya). El objetivo de estas jornadas ha sido fortalecer la Red de Espacios Test Agrarios y las colaboraciones entre los socios que la integran.

La gerente del Banco de Tierras del Consejo Comarcal del Bierzo, Beatriz Anievas, ha explicado que durante el encuentro se han realizado talleres temáticos sobre gobernanza de los Espacios Test Agrarios, arraigo e impacto territorial, además de dos visitas a iniciativas en funcionamiento en Vizcaya.

El primero de ellos ha sido Azteguia, en el municipio de Arcentales (Enkarterri), cuya gobernanza lidera el ADR Enkarterri con la colaboración de ocho ayuntamientos y la Diputación, entre otras entidades.