El PP exige al Gobierno una fecha definitiva para licitar la A-76 tras años de retrasos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Las diputadas del Partido Popular por León, Ester Muñoz y Silvia Franco, junto a los diputados ourensanos Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana, han registrado en el Congreso una nueva pregunta dirigida al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para exigir la licitación inmediata del primer tramo de la autovía A-76 entre Villamartín de la Abadía y Requejo. Por este motivo, recuerdan que el Boletín Oficial del Estado del 16 de abril de 2026 publicó la resolución por la que se aprobaba definitivamente el proyecto de construcción de este tramo de la A-76 entre Ponferrada y Ourense, en la provincia de León, y que el 23 de abril se publicó una corrección de errores.

«Después de este trámite, que llega con un monumental retraso, seguimos a la espera de la licitación de las obras, que debería producirse entre junio y septiembre de 2026 como muy tarde», señalan. Silvia Franco subraya la importancia de esta infraestructura para la comarca del Bierzo. «La A-76 es una obra estratégica para El Bierzo y para toda la provincia de León; llevamos demasiados años esperando y ya no caben más excusas». Las diputadas leonesas denuncian que el Gobierno «no ha parado de dilatar» la licitación pese a sus propios compromisos oficiales.

La iniciativa registrada en el Congreso pregunta expresamente qué fecha de 2026 compromete el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para licitar las obras del tramo Villamartín de la Abadía-Requejo de la A-76 Ponferrada-Ourense.

El Grupo Popular advierte de que mantendrá la presión institucional hasta que el Gobierno concrete por escrito su calendario y cumpla, por fin.