Ponferrada celebra el Día de los Museos con actividades

Habrá actividades en el Museo de la RadioPie de foto.l. de la mata

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los museos municipales de Ponferrada se suman hoy a la celebración del Día Internacional de los Museos con una programación cultural abierta a todos los públicos y actividades gratuitas durante toda la jornada. Comenzará a las 12.00 horas con un concierto del alumnado del Conservatorio Profesional de Música Cristóbal Halffter, que tendrá lugar en el Museo del Bierzo con entrada libre hasta completar el aforo.

También se incluye una propuesta para el público infantil. A las 16.30 horas, el Museo de la Radio acogerá una visita teatralizada a cargo de la compañía Fabularia Teatro, recomendada para niños y niñas de entre 6 y 12 años.

A partir de las 17.00 horas, se desarrollará la actividad «Tarde de museos», una ruta urbana guiada que partirá desde la entrada principal del parque del Plantío. El recorrido incluirá una explicación del monumento a Gil y Carrasco, conocido como «La Carrasca» y continuará por distintas calles y plazas de la ciudad hasta el Museo del Bierzo.