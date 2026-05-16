El Campus de Ponferrada suma más expertos en topografía y geomática

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El Campus de Ponferrada celebró la graduación de los estudiantes del Grado en Geomática y Topografía, una titulación que este curso ha culminado su adaptación oficial al nuevo Grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía.

En total han sido cuatro los estudiantes que han recibido sus becas en un acto académico presidido por la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, y en el que también han participado la coordinadora del grado, Sandra Buján, y la directora de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, Elia Judith Martínez.

Aunque se trata de una titulación con promociones reducidas, el grado destaca por sus excelentes índices de inserción laboral. De hecho, tal y como ha explicado Buján, las empresas del sector demandan profesionales incluso antes de que concluyan sus estudios.

Durante su intervención, la coordinadora del título señaló que el cambio de denominación del grado «viene a reconocer una transformación que ya se había ido produciendo». La coordinadora quiso además poner el foco en el papel esencial de las personas en un entorno cada vez más tecnológico. «No es la tecnología la clave del futuro; son las personas. Sin ellas, la tecnología no sirve de nada», afirmó.

Por su parte, Pilar Marqués felicitó a los graduados por apostar por una titulación técnica alejada de las modas y alabó «la valentía» de unos estudiantes que, con su elección, revelan «un pensamiento propio y un carácter firme y tenaz del que deberíais sentiros muy orgullosos».

La conversión del grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía refuerza la apuesta firme del Campus de Ponferrada y de la Universidad de León por una titulación altamente especializada, profundizando en ámbitos como la digitalización del territorio, la inteligencia geoespacial, la topografía avanzada o los sistemas de información.