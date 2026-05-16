Ponferrada celebra el Día de los Museos con actividades gratuitas en sus centros municipales

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los museos municipales de Ponferrada se suman hoy a la celebración del Día Internacional de los Museos con una programación cultural abierta a todos los públicos y actividades gratuitas durante toda la jornada.

La programación comenzó a las 12.00 horas con un concierto del alumnado del Conservatorio Profesional de Música “Cristóbal Halffter”, que tendrá lugar en el Museo del Bierzo con entrada libre hasta completar el aforo.

Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, se desarrolla la actividad “Tarde de museos”, una ruta urbana guiada que partirá desde la entrada principal del parque del Plantío. El recorrido incluirá una explicación del monumento a Gil y Carrasco, conocido como “La Carrasca”, obra de José Juan González realizada en 1926, coincidiendo este año con el centenario de su creación, y continuará por distintas calles y plazas de la ciudad hasta el Museo del Bierzo. Ya en el museo, desde las 18.30 horas, el público podrá asistir a la presentación de varias piezas destacadas de la colección permanente mediante breves intervenciones divulgativas a cargo de especialistas. La primera de ellas estará centrada en la empuñadura de un puñal de antenas de la Edad del Hierro hallada en Villafranca del Bierzo, presentada por Óscar Cela Cobo, ingeniero industrial y agente de Innovación del Ayuntamiento de Ponferrada, y Carlos Fernández Rodríguez, profesor titular de la Universidad de León en el Área de Prehistoria. A continuación, Javier Barrio González, abogado, y Miguel José “Jota” García González, doctor en Historia, abordarán la colección de mapas geográficos del Partido de Ponferrada elaborados por Tomás López en 1786. Cerrará la actividad Javier García Bueso, técnico de Patrimonio y Museos, con una presentación dedicada a la pintura barroca sobre cobre y sus obras de pequeño formato.

La programación incluye además una propuesta dirigida al público infantil. A las 16.30 horas, el Museo de la Radio acoge una visita teatralizada a cargo de la compañía Fabularia Teatro, recomendada para niños y niñas de entre 6 y 12 años, en la que los participantes descubrirán la historia de la radio y aprenderán a modular su voz, seleccionar noticias y ponerse ante el micrófono como auténticos locutores.

Con esta programación, los museos municipales de Ponferrada refuerzan su papel como espacios culturales vivos y abiertos a la ciudadanía, lugares donde el patrimonio no solo se conserva, sino que también se comparte y se disfruta. Una propuesta que invita a vecinos y visitantes a acercarse a la historia, el arte y la cultura local de una manera cercana, participativa y diferente, convirtiendo los museos en puntos de encuentro para descubrir la ciudad desde otra mirada.

Concierto del alumnado del Conservatorio Profesional de Música Cristóbal HalffterL.DE LA MATA