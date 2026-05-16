El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta auxilia a un motorista herido en Barjas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido este mediodía el rescate de un motorista que ha resultado herido tras sufrir un accidente en un camino en Barjas (León).

La operación comienza tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 14:39 horas en la que solicitan asistencia para el conductor de una motocicleta tipo enduro que ha sufrido una caída mientra scirculaba con un grupo de motoristas por un camino no asfaltado de difícil acceso entre Villar de Corrales y Corrales, en el término de Barjas (León). Añaden que el herido, de unos 40 años, se encuentra consciente, lesiuonado en la clavícula y la espalda.

El gestor del 1-1-2 realiza inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se encarga de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, cuyos técnicos se encargan de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Al mismo tiempo, el 1-1-2 avisa del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de León.

Una vez en la zona del accidente, el helicóptero realiza un vuelo estacionario con el que facilitar el descenso, mediante grúa, del equipo de rescate a tierra. A continuación, los rescatadores acceden hasta el lugar en que se encuentra el herido, a quien prestan una primera asistencia antes de colocarle un colchón de vacío y encamillarle para la extracción. Ésta se realiza mediante otra maniobra de grúa, junto con la rescatadora enfermera.