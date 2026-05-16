Ponferrada
Ponferrada celebra la III Fiesta de la Interculturalidad
El parque del Temple ha sido el escenario de la III Fiesta de la Interculturalidad, organizada por la Concejalía de Interculturalidad, Diversidad y Solidaridad del Ayuntamiento de Ponferrada, dirigida por Ivelisse Martínez, con motivo del Día de las Madres latinoamericano.
Desde las siete de la tarde, amenizada por la música en directo de Ruby Paredes, los asistentes han podido disfrutar de paella, hinchables y atracciones infantiles. Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, esta actividad se consolida como una cita imprescindible en el calendario para fomentar la integración.