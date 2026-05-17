Comienzan las obras de la captación de Santa Lucía

Publicado por Eva Friera Aller Ponferradaa Creado: Actualizado:

Las obras para construir la nueva captación de agua en Santa Lucía de Valdueza comienzan mañana lunes, 18 de mayo, con una inversión de 200.000 euros aportada por la Junta de Castilla y León. Esta actuación permitirá restablecer y asegurar el abastecimiento de agua en varios pueblos del entorno de Ponferrada, después de que las fuertes lluvias del invierno dañaran gravemente la infraestructura existente.

Hay que destacar que la nueva captación dará servicio a localidades como Toral de Merayo, Rimor, Ozuela y Orbanajo, que en los últimos meses sufrieron problemas puntuales de suministro.

Durante la visita el viernes del consejero del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, agradeció el respaldo económico de la Administración autonómica. Del mismo modo, el regidor destacó que esta intervención servirá para ofrecer una solución estable y duradera a una demanda vecinal prioritaria. «Mientras otros ponen excusas y echan balones fuera respecto a la carretera de Peñalba que es de su única responsabilidad y competencia, pues la Junta de Castilla y León ha estado a la altura», resaltó.

En el mes de febrero fue el último episodio en el que los arrastres de terrerno de las las lluvias hicieron que Ponferrada declarara el nivel uno de emergencia por problemas en la red de abastecimiento de agua que afectaba a los pueblos de Toral de Merayo, Ozuela, Orbanajo y Rimor que quedaron sin suministro