Medio Rural interviene en la Fuente del Abranal para resolver las inundaciones

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El teniente de alcalde y concejal de Medio Rural, Iván Alonso, ha dado a conocer la actuación de infraestructura que se ha llevado a cabo en el entorno y en la propia la Fuente del Abranal, en San Andrés de Montejos, a petición de la Junta Vecinal de la localidad presidida por Víctor Manuel Franco.

Gracias a esta intervención ha dado respuesta a los problemas de inundación que venía sufriendo el entorno de la fuente, originados por taponamientos provocados por el arrastre de piedras, barro y material vegetal que obstruían el sistema de drenaje y causaban desbordamientos que llegaban a comprometer la propia fuente.

Cabe destacar que la obra se enmarca en las sucesivas intervenciones que el Ayuntamiento de Ponferrada ha realizado en este enclave para mejorar su seguridad, embellecer el entorno y dotarlo de instalaciones para el disfrute de vecinos y visitantes, como áreas de merendero.

Y es que se trata además de un entorno de gran relevancia para el ocio y el deporte en la naturaleza. Se de la circunstancia además que concentra el inicio de varias rutas de senderismo y BTT ampliamente utilizadas por vecinos y visitantes de esta zona del medio rural de Ponferrada.