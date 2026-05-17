Ponferrada saca los bonos de las piscinas de verano

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El Ayuntamiento de Ponferrada informa de que, a partir de mañana, lunes 18 de mayo, los usuarios de las piscinas de verano de Ponferrada podrán retirar sus abonos en la taquilla de las Piscinas Climatizadas del Complejo Deportivo Lydia Valentín, con el objetivo de evitar colas y esperas indeseadas en el inicio de la temporada estival.

Para ello, se ha establecido que el horario de taquilla será de lunes a viernes de 9.30 a 21.30 horas, los sábados de 9.30 a 20.00 horas y los domingos de 10.00 a 14.00 horas.

Desde el consistorio ponferradino se recomienda a los usuarios realizar este trámite con antelación para agilizar el acceso a las instalaciones una vez comience la campaña de verano, facilitando así una mejor organización y una atención más cómoda y eficiente para todos los bañistas.