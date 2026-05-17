Seis bandas actúan en el Festival Heavy Rock en La Térmica Cultural

Uno de los grupos que actuará en Ponferrada.dl

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La celebración de la segunda edición Festival Heavy Rock de Dinamiz-ARTj se celebrará los días 29, 30 y 31 de mayo, tras la buena acogida de su primera convocatoria.

El evento, impulsado por la Fundación Ciudad de la Energía, reunirá a seis formaciones musicales del ámbito del heavy y el rock, junto con una programación específica dirigida al público infantil.

La programación musical para público general comenzará el viernes, 29 de mayo, en la Sala Turbinas a las 20.30 horas, con la actuación de Disonanzia, banda procedente de Teruel que presenta «La chica del vestido amarillo», un proyecto de sonido contemporáneo.

La jornada continuará con el grupo ponferradino Perro Futuro (22.00 horas), que ofrecerá una propuesta basada en composiciones propias de rock en evolución hacia nuevos lenguajes, con un directo intenso y dinámico.

La primera noche concluirá con Los Bluffs (23.30 horas), también de Ponferrada, formación de garage-punk y rock & roll que destaca por su energía sobre el escenario. El sábado, 30 de mayo, el festival continuará con la actuación de Tente (20.30 horas), grupo de punk rock procedente de Teruel con referencias a Los Ramones, caracterizado por la energía de sus interpretaciones. A continuación, EFFE (22.00 horas) presentará «X años de un trago», un recorrido por su trayectoria dentro del rock urbano estatal.

La jornada se cerrará con Abismo (23.30 horas), con «Nómadas y Demonios», una propuesta de gran intensidad dentro del rock contemporáneo.

Como novedad con respecto a la edición anterior, se han programado actividades dirigidas al público infantil en cada una de las jornadas.