El PP denuncia que el Gobierno dilata el estudio del Lazo del Manzanal

Publicado por Redacción Ponferrrada Creado: Actualizado:

El Partido Popular denuncia que el Gobierno usa «excusas» para dilatar la finalización del estudio sobre el trayecto ferroviario entre León y Ponferrada que dé una solución al Lazo del Manzanal y «no comprometer» inversiones durante la presente legislatura. Así, las diputadas del Partido Popular por León, Ester Muñoz y Silvia Franco, han denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez continúa retrasando la resolución del estudio de viabilidad para la mejora de las prestaciones del trayecto ferroviario entre León y Ponferrada, incluido el trazado en lazo del puerto del Manzanal, después de que el Ministerio de Transportes haya intentado justificar por escrito las causas de la prórroga del contrato.

De este modo, las populares recuerdan que en una primera respuesta parlamentaria el propio Gobierno ya admitió que el estudio se encontraba prorrogado, lo que llevó a las diputadas a registrar una nueva pregunta específica para conocer en detalle los motivos de ese retraso y las condiciones en que se había acordado. «Queríamos saber por qué se había prorrogado el contrato, qué trabajos se habían hecho y qué garantías había de que no se volviera a retrasar», explican. En su reciente contestación, Transportes atribuye la prórroga a la elaboración del estudio de demanda, que requería datos actualizados de tráfico y servicios dependientes de terceros y cuya obtención, según sostiene, se ha demorado más de lo previsto. Para las parlamentarias leonesas esta respuesta es manifiestamente insuficiente y «suena más a excusa que a explicación.

«El Gobierno, prosiguen, reconoce el retraso, pero no asume responsabilidades ni fija un calendario serio; «en la práctica, lo único que hace es certificar que el Ejecutivo de Sánchez ha decidido seguir dilatando una infraestructura esencial para León y para el Bierzo», remarcan.

Finalmente, insisten en que el lazo del Manzanal no es una cuestión secundaria, sino una actuación decisiva para mejorar la competitividad del tejido empresarial.