Las lluvias y el Itacyl salvan la campaña de riego del Canal Bajo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los responsables del Canal Bajo del Bierzo, los propios regantes (2.525 propietarios) de más de 2.200 hectáras en proceso de modernización y también los encargados de las obras de modernización han vivido estas últimas semanas con la adrenalina muy elevada. Había miedo porque las obras no terminasen a tiempo; había miedo por que la campaña de riego se retrasase y las plantaciones de frutales experimentaran una inusual sequía; y había tensión porque el recibo de la modernización de regadíos llegaba a las cuentas bancarias de los beneficiarios y a la par no vieran ya la mejora del servicio. Pero toda esta tensión y presión se está viendo ya aliviada con la luz al final del túnel.

Se dijo que en torno al 11 de mayo comenzaría a circular el agua por las nuevas tuberías a estrenar del Canal Bajo del Bierzo, pero los problemas de última hora han retrasado unos días más la prueba de carga de agua. En principio, lo último comunicado por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) a los responsables de la comunidad de regantes del Canal Bajo es que hacia mediados o finales de la próxima semana, por fín, puedan ya realizarse las pruebas de suelta de agua y control de presión de las tuberías generales. La empresa pública Seiasa también coincide en que la solución podría llegar la próxima semana, en unos días. Se da la circunstancia que en obras de esta magnitud siempre se producen imprevistos, y en este caso lo último se ha registrado en la zona próxima al cementerio de Fuentesnuevas (Ponferrada). Con todo, el agua de riego está llegando de manera provisional por los viejos conductos y el peor temor se ha salvado gracias a que llega por las viejas acequias y a que también ha llovido estos días de atrás

La Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, Seiasa, y la Junta indican que en breve se estrenará la gran tubería