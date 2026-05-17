Comienza la plantación de menudeo de pimiento y tomate en la huerta berciana

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La huerta berciana, la no profesional, la de uso particular para autosuministro, empieza a estar en plena efervescencia de trabajo. Muchos son los que ya han plantado los surcos de pimientos y también de tomates, así como plantones de lechugas de invierno, que ya se vienen comiendo desde hace tiempo. El adelanto de las altas temperaturas hace una semana atrás llevó a muchos a adelantar los trabajos de plantación. Pero, el bajón experimentado esta última semana, con temperaturas que bajaron a los 2 grados esta madrugada de sábado por ejemplo en Ponferrada, han frenado el avance de las plantaciones y también delproceso de crecimiento de lo ya plantado en la huerta. Pero, según indican los entendidos del año a año de experiencia en la huerta de pueblo, ahora la previsión es que suban las temperaturas y el frenazo inicial en el crecimiento de las plantas, si salvaron del frío y la helada, volverán a la normalidad de la futura producción. La tierra de huerta está ahora muy húmeda por las intensas lluvias de estos días pasados y, curiosamente, los que plantaron tomates o pimientos en los primeros días de este mes de mayo constataron que, de aquella, la tierra estaba incluso muy seca. Eso era lo que hacía temer una temporada mala. Ayer sábado en el mercadillo de Ponferrada y mañana lunes, por ejemplo en Cacabelos es momento para comprar plantas. También en viveros.