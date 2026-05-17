Médulas denuncia con una marcha abandono y reclama mejoras básicas

Los vecinos de Médulas y los pueblos de su entorno salieron este domingo a la calle para que las administraciones no se olviden de este espacio natural Patrimonio de la Humanidad, con aldeas, fincas y montes castigados por los incendios forestales del pasado verano. «Queremos futuro, no cenizas», se podía leer en una de las pancartas que encabezaba la marcha a pie, pareja con otro cartel que decía «Ruina montium resiste». Fue una marcha reivindicativa, con una representación teatralizada en la que se mezclaban personas vestidas de época romana con agentes forestales de tierra y grupos con largas túnicas blancas y la cruz roja templaria. También había entidades diversas, como los que luchan contra el cáncer, además de música de Abelladeira, Amigos de la Noche Templaria, Bergidum Flavium de Cacabelos o el Filandón Berciano.

Concentración marcha protesta por el pueblo de Medulas.LUIS DE LA MATA

Entre las reivindicaciones fundamentales se encontraban una serie de mejoras en servicios básicos para la zona como el tema de las aguas sucias y su depuración, la recogida de basuras y servicios modernizados de telefonía con fibra óptica, así como una serie de infraestructuras de prevención de incendios. Organizó la Asociación de Vecinos de Las Médulas, cuyo presidente, Gabino Oviedo, vino a decir que no piden nada especial, ni nada superfluo a las administraciones, dado que lo que necesitan es que exista un plan más efectivo de la gestión del paraje Patrimonio de la Humanidad, con unas infraestructuras acordes con las miles de personas que recibe la zona cada año, especialmente en los meses de verano. Oviedo fue contundente: “Lo que pedimos es que nos garanticen la protección efectiva de la población, que está muy desantendida. También que se corrijan las deficiencias endémicas que sufren tanto los que vivimos aquí como los que nos visitan. Y también mejoras como la ausencia de depuración de aguas residuales en un entorno protegido y creemos que esto no se puede tolerar”. Se leyó un manifiesto con Sonia Linares de Onda Bierzo y Fernando Tascón de Radio Bierzo.