Identificado circulando en dirección contraria por la A-6

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Tráfico ha identificado a una persona que conducía en dirección contraria, por dirección prohibida, por la autovía del Noroeste, la A-6. Sucedía este pasado fin de semana a la altura del término municipal de Ponferrada.

Varias personas dieron aviso a los servicios de Tráfico de la Guardia Civil alertando en la madrugada del pasado sábado de un turismo que circulaba en dirección Madrid-La Coruña, hacia Galicia. Eran cerca de las dos de la madrugada y a esa hora eran muy pocos los vehículos que se movía por esta autovía del Noroeste. Pero, tras el anuncio a los agentes de los alertantes, se pusieron en camino y lo localizaron también en el mismo término municipal. El coche, que también se averió, quedó inmovilizado en la mediana del vial.

Por lo visto, la persona que conducía el turismo alegó que se había equivocado de entrada en la autovía y que no quería cometer ningún delito. La Guardia Civil de Tráfico le practicó la prueba de alcoholemia, pero el resultado fue negativo.

Se da la circunstancia que, aunque la persona que iba al volante del turismo dijo que había sido todo un error, la Guardia Civil tramitó una denuncia por infracción de tráfico grave. Se considera la entrada por dirección contraria en una autovía como conducción temeraria y ello conlleva la posible retirada del carné de conducir, la pérdida de 6 puntos y también una infracción económica que podría estar en los 500 euros. Todo dependerá de si el asunto llega a los juzgados o si finalmente todo queda zanjado con el pago de la multa que le impuso la Guardia Civil por incumplimiento del Código de Circulación.