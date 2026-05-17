El paso de peregrinos repunta tras bajar un 3% por el último temporal de lluvias

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El fluir de peregrinos del Camino de Santiago Francés y de Invierno que parte del Bierzo se ha recuperado en los últimos días, después de experimentar una bajada del 3% en la última estadística atribuida al último temporal de lluvias y frío.

Por ejemplo, en el caso del Camino Francés, la última estadística hasta ayer domingo era de 51.533 peregrinos que sellaron la compostelana en la capital del Apóstol. En el caso del Camino de Invierno, el que parte de Ponferrada y se desvía por el valle del Sil hacia Priaranza del Bierzo, Borrenes, Carucedo y Puente de Domingo Flórez para adentrarse en tierras gallegas por la comarca de Valdeorras, hasta ayer domingo se habían contabilizado 567 peregrinos. la cifra supone un diez por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, y en el caso del Camino Francés, ese porcentaje negativo se quedaba esta vez en un 3% menos.

Con todo, las cifras repuntan y se espera que a lo largo de esta semana y los próximos meses se disparen, con la llegada del buen tiempo y el aumento de los días y el sol.

Como dato curioso, en el caso del Camino de Invierno, casi empatan en peregrinos los procedentes de otros países con los nacionales españoles, 274 a 277 estos últimos.

En el caso del Camino Francés, los peregrinos extranjeros superan a los de nacionalidad española, en una franja de los 26.400 a 22.600.

El Camino de Invierno recibía hasta ayer domingo 567 credenciales y el Francés 51.533 este año