Ponferrada esteriliza a casi 400 gatos de las 70 colonias felinas

Una de las colonias felinas que se encuentran en Ponferrada.l. de la mata

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada da un paso más en su compromiso con el cuidado y la protección de los animales más vulnerables. El Ayuntamiento berciano trabaja de forma decidida para mejorar la calidad de vida de las colonias felinas y garantizar un mayor control sobre las 70 colonias contabilizadas en el municipio, integradas por cerca de un millar de gatos. A través del Plan CER (Captura, Esterilización y Retorno), impulsado por la Concejalía de Salubridad y Protección Animal que dirige Iván Alonso, ya se han llevado a cabo cerca de 400 esterilizaciones desde su puesta en marcha, a finales del mandato anterior. Una cifra que refleja el esfuerzo constante por ofrecer una respuesta real y eficaz a una problemática que durante años ha requerido atención y sensibilidad.

«Se trata de que los felinos estén lo más sanos posible, pero permaneciendo en la calle, que es su entorno natural», señala el concejal de la formación bercianista. Además, recuerda que la población felina se ha multiplicado desde la pandemia, lo que ha hecho aún más necesaria una actuación coordinada y responsable.

El objetivo del programa CER no es otro que reducir progresivamente la población felina de forma ética, mejorar el bienestar de los animales, evitar la reproducción descontrolada y favorecer una convivencia equilibrada entre vecinos y colonias.

Pero este compromiso va mucho más allá. Alonso destaca también la solidaridad mostrada por la ciudadanía en las campañas de adopción y recogida de pienso, especialmente destinadas a los gatos, una labor que es posible gracias al acuerdo de colaboración con la Asociación Peludines sin Suerte y al trabajo incansable de los técnicos municipales.

«Todo gato callejero es responsabilidad nuestra», subraya el concejal, quien lamenta que muchos ayuntamientos todavía tengan que asumir en solitario las exigencias derivadas de la Ley de Protección Animal, aprobada en 2023, sin contar con los recursos suficientes.

Esta normativa obliga a las administraciones locales a asumir nuevas responsabilidades, como la gestión ética de colonias felinas, la promoción de campañas de identificación y adopción responsable, la mejora de instalaciones para animales abandonados y el refuerzo de la vigilancia para garantizar el cumplimiento de la ley.

Otro gato de la coloniaL.DE LA MATA

Uno de los avances más significativos ha sido también la concienciación ciudadana sobre la correcta alimentación de las colonias. Actualmente, solo personas autorizadas pueden encargarse de esta tarea, utilizando tolvas higienizadas y garantizando así una atención adecuada a los animales.

Desde la Concejalía insisten en la importancia de respetar este protocolo, recordando que alimentar de forma descontrolada puede generar problemas y perjudicar el trabajo organizado que se está desarrollando.

En definitiva, Ponferrada ha entendido que una ciudad más humana también es aquella que cuida de quienes no tienen voz. Con sensibilidad, responsabilidad y trabajo conjunto, la capital berciana avanza hacia un modelo de convivencia donde el bienestar animal ocupa, por fin, el lugar que merece.