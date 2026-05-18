Arlanza contra el fuegoL.DE LA MATA

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Arlanza del Bierzo acoge la primera actuación nacional de “A Fuego”, una iniciativa de Imagin, la banca digital impulsada por CaixaBank, centrada en la prevención de incendios forestales mediante la creación de anillos de protección en zonas vulnerables. La acción ha contado con la participación de voluntariado de Acción Social CaixaBank junto a Grupo Eulen y Agro4Data, combinando trabajos forestales sobre el terreno con tecnología predictiva e inteligencia artificial aplicada a la prevención.

La jornada contó con la presencia del presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, quien también es concejal de Medio Ambiente de Bembibre.