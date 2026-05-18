Imagin inicia en Arlanza el plan nacional de anillos contra el fuego

Publicado por Redacción Arlanza Creado: Actualizado:

Anillos alrededor de los pueblos para evitar la llegada de las llamas a las poblaciones, en caso de incendios forestales. Es el proyecto impulsado desde Imagin, banca digital para jóvenes de CaixaBank, a través de su iniciativa de voluntariado Imagin Planet, que pretende mejorar el planeta. «A Fuego», nombre que se ha dado a este proyecto, comenzó hoy en la localidad de Arlanza, en el municipio berciano de Bembibre, hasta donde llegaron más de un centenar de voluntarios de toda Castilla y León con el objetivo de limpiar el entorno del pueblo, con la ayuda de vecinos, estudiantes de Bembibre o de Asprona, entre otros. Pero no es solo limpiar, porque la iniciativa va mucho más allá, con tres patas en las que, además de CaixaBank, está implicada la compañía Eulen, Agro4data, administraciones y vecinos de los pueblos, según explicó el director territorial de CaixaBank, Gerardo Cuartero. «Se trata de un proyecto muy innovador de lucha contra el fuego, básicamente en la parte de la prevención», explicó ante los voluntarios. «Tiene tres elementos, uno basado en la utilización de tecnología, otro con trabajo sobre el terreno y una tercera parte en la que implicamos a la comunidad vecinal», añadió.

Y es que la primera parte la aporta Agro4data, quien a través de Inteligencia Artificial, IA, identifica las zonas en las que hay que trabajar y también cuenta con un sistema de alertas en el que, durante el verano, localizará los lugares donde hay que volver a limpiar para evitar la llegada del fuego. «Terrenos con un alto grado de probabilidad de que se produzcan incendios», avanzó Cuartero.

El segundo colaborador es el grupo Eulen, quien dirige a los voluntarios que hacen la limpieza. «Tiene una gran experiencia en lo que tiene que ver con el trabajo en masas forestales, en el trabajo de campo, limpieza de montes y desbroce», dijo. Por eso sus profesionales guían la limpieza, en la que en esta primera jornada participan más de 100 personas.

«El sistema se articula haciendo una serie de anillos concéntricos alrededor de las poblaciones con el objetivo de que, si se produce un incendio, éste se vaya reduciendo, vaya teniendo menos fuerza según se acerque al pueblo y sea más fácil su extinción», señaló el responsable de CaixaBank. La tercera pata será la incorporación al sistema de alertas de ayuntamientos y vecinos de los pueblos. «Va a través de Whatsapp. Mediante la IA, utilizando imágenes de satélite, se localizarán los lugares donde hay una alta probabilidad de incendio. Se manda una alerta a Protección Civil, ayuntamientos y vecinos para que puedan acercarse a la zona marcada y actuar antes de que se produzca el incendio», dijo Cuartero. La elección de Arlanza para comenzar el proyecto no es casual. «Todos tenemos en la conciencia lo que sucedió el pasado verano en León. Sufrió muchísimo y por eso hemos querido que fuera aquí donde realicemos esta experiencia piloto», afirmó. «A Fuego» continuará su labor en otros puntos de la provincia, en Castilla y León y en otras comunidades afectadas por los incendios, como Galicia o Andalucía, entre otras. Todo gracias a Imagine, la plataforma digital de CaixaBank.

Imagin es la plataforma digital de CaixaBank para menores de 35 años y nativos digitales