Sen supervisa la marcha de las obras del Centro de Emprendimiento berciano

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha visitado esta mañana el Centro Integral del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento en el Territorio en Ponferrada con la teniente de alcalde Lidia Coca. Sen ha conocido los avances de este centro que busca apoyar la creación y el crecimiento de las empresas en la comarca. En palabras del delegado del Gobierno «estos centros sirven para revitalizar nuestros municipios y apoyar a los emprendedores locales; a la vez que reducen la brecha digital y atraen inversiones». Este centro se ha creado y puesto en marcha gracias al proyecto, llamado C2IET, de rehabilitación, acondicionamiento y mejora de un inmueble de titularidad pública, la antigua comisaría de la Policía Municipal, con calificación de edificio de consumo de energía casi nulo (nZEB), en Ponferrada. El Ayuntamiento de Ponferrada logró, a principios de 2025, 2,4 millones de euros del Ministerio de Transición Ecológica, dentro de las ayudas para territorios en transición, destinados a hacer realidad el Centro Integral del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento en el territorio. En nota de prensa, Sen ha puesto en valor esto tipo de instalaciones en zonas de transición «para promover el empleo y la actividad económica y evitar el aislamiento». Los objetivos de este centro son apoyar la creación y el crecimiento de empresas, fomentar la digitalización y la innovación, impulsar el empleo y el talento local.