Entregados 34 sellos de calidad Sicted

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El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y el concejal de Turismo, Iván Alonso, entregaban este lunes los diplomas a un total de 34 empresas, servicios públicos y recursos turísticos de la ciudad que han logrado conseguir por primera vez e distintivo de calidad del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (Sicted), un sello promovido por la Secretaría de Estado de Turismo que reconoce la excelencia en la atención al visitante. También a los que han repetido en esta distinción. Las 34 empresas abarcan diversos sectores, que se esfuerzan por dar la máxima calidad.