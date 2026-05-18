Ponferrada abre el sábado el mercado de temporada con 40 productores

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

En Ponferrada, el Mercado de Temporada sigue creciendo reuniendo en esta edición de primavera a 40 artesanos y productores para el sábado 23 en la avenida Pérez Colino. En la ciudad se celebrará este sábado 23 de mayo una nueva edición del Mercado de Temporada, en su versión de primavera, que reunirá a 40 artesanos y productores locales en la céntrica avenida Pérez Colino. Un mercado, incluido dentro del Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León, que se ha consolidado como una cita habitual en el calendario comercial de la ciudad, adaptándose a cada estación del año para ofrecer los productos más característicos de cada momento. Esta iniciativa, impulsada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, dirigida por David Pacios, en colaboración con la Junta de Castilla y León a través del programa Nos Impulsa, tiene un doble objetivo: por un lado, apoyar y dar visibilidad a productores y artesanos, favoreciendo nuevas oportunidades de promoción y venta; y por otro, dinamizar y revitalizar el Mercado de Abastos y todo su entorno comercial, generando actividad económica, atrayendo visitantes y fomentando el consumo en el comercio local. El concejal de Comercio y Desarrollo Económico, David Pacios, ha señalado que seguen trabajando para convertir el Mercado de Abastos y su entorno "en un espacio vivo, dinámico y atractivo durante todo el año, impulsando actividades que ayuden a nuestros productores, artesanos y comerciantes y que, al mismo tiempo, generen movimiento y vida en la ciudad». Los asistentes podrán recorrer los puestos y descubrir la variedad de productos que ofrece nuestra región, directamente de manos de quienes los elaboran o cultivan, en un ambiente que fomenta el comercio local y el contacto directo entre productores y consumidores. El mercado abrirá sus puertas en dos turnos: de 10.00 a 14.30 horas por la mañana y de 17.00 a 21.30 horas por la tarde, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de adquirir productos artesanos y de la huerta berciana. El Mercado de Primavera contará además con animación musical durante toda la jornada. Una banda de gaiteros recorrerá a partir de las 10:30 horas, tanto el Mercado de Temporada, como el mercado habitual de los sábados, creando un ambiente festivo entre los puestos. Ya por la noche, a las 21.00 horas, el grupo musical Papa Candela ofrecerá un concierto que pondrá el broche final a esta cita con el comercio local y los productos bercianos de temporada.

La celebración de este tipo de mercados de temporada es una iniciativa que está dando muy buenos resultados, dado que lo certifican tanto los pequeños productores y vendedores, como las personas que acuden.