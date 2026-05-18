UGT alerta del «abandono» del Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT FICA El Bierzo ha denunciado que la comarca sufre un «abandono» socioeconómico e institucional «brutal", sin medidas que frenen la pérdida de empleo, la emigración y el envejecimiento poblacional. El sindicato ha celebrado este lunes en Ponferrada una asamblea general con delegados y delegadas sindicales de distintos sectores, en la que se han abordado los principales retos laborales, económicos e industriales de la comarca. El encuentro ha contado con la participación de responsables autonómicos y comarcales del sindicato, entre ellos la secretaria general de UGT FICA Castilla y León, Sandra Vega Hernández, y el nuevo secretario general de UGT FICA El Bierzo, Jorge Díez González. Durante su intervención, Díez ha denunciado lo que ha calificado como un “abandono socioeconómico e institucional” del Bierzo, al que ha vinculado con la falta de proyectos industriales tras el cierre de la minería. Ha criticado que, pese a los compromisos de distintas administraciones, “tras años del cierre de las minas no se ha consolidado ningún proyecto capaz de paliar el impacto de la desindustrialización”, lo que, según ha señalado, ha derivado en pérdida de empleo, emigración y envejecimiento poblacional. “El abandono del Bierzo es brutal”, ha afirmado, al tiempo que ha advertido de la pérdida progresiva de tejido empresarial y ha asegurado que las inversiones realizadas han sido “insuficientes o demasiado lentas”. UGT defiende la necesidad de reforzar la llegada de proyectos industriales.