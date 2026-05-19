La Uned celebrará diez cursos de verano de temática variada

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

La UNED celebrará, este verano, un total de diez cursos de temática variada bajo el lema Refresca tu conocimiento y relacionados con la cátedra de Territorios Sostenibles. Se han organizado ciclos en las ocho sedes que la universidad a distancia tiene en la provincia que se desarrollarán entre finales de junio y principios de agosto. El último, sobre Patrimonio Industrial será en septiembre en el poblado de La Piela, en el municipio de Corullón. Todos los cursos tienen la misma estructura. Tendrán tres días de duración y se repartirán en ocho sesiones de trabajo. Y, como novedad, se ofrecen dos cursos relacionados con la gestión eficaz de los bosques, tras los devastadores incendios del verano pasado; y otro sobre el eclipse. La oferta de la UNED, presentada ayer por el director del centro en Ponferrada, Jorge Vega; y el coordinador de los cursos, Francisco Balado, se completa con foros relacionados con la Inteligencia Artificial, el marketing, la música, la ciberseguridad, el mundo de doña Urraca y uno sobre gestión de finanzas que se desarrollará en la cárcel de Mansilla de las Mulas. El primer curso de verano, del 24 al 26 de junio, será sobre «Bosques en riesgo» y se celebrará en el aula de Vega de Espinareda con la participación de los científicos de CSIC que elaboraron el informe tras la catástrofe de las Médulas. Y el otro gran atractivo será el curso sobre «Eclipse y Astronomía» con la participación de expertos nacionales y bajo la organización del astrofísico ponferradino, Pablo Galán de Anta. Se celebrará en Brañuelas.

En Ponferrada habrá dos cursos. Uno de marketing y otro sobre retos de la ciberseguridad.