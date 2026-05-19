La música centra la actividad en La Térmica

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) de Ponferrada programa para esta semana conciertos y un taller relacionado con la naturaleza. En La Térmica Cultural, el viernes 22 de mayo, el Auditorio Antracita acogerá, a partir de las 20.30 horas, la actuación de Malavara con su espectáculo «Melodías animadas de ayer y hoy». Se trata de una propuesta musical pensada para público familiar en la que se reinterpretan bandas sonoras y canciones populares a través de un formato cercano y participativo.

El sábado, el Auditorio Antracita será escenario, a partir de las 20.30 horas, de la actuación de Lenda Ártabra con su espectáculo «Din de min», una propuesta que fusiona música tradicional gallega con sonoridades contemporáneas. El domingo 24 de mayo a las 12 horas, será el turno para Faíscas da Pontraga con «Longarela», un espectáculo musical para público familiar que llevará al Auditorio Antracita una propuesta inspirada en la tradición oral y musical gallega. El sábado 23 de mayo, tendrá lugar el taller de Botánica sensorial.