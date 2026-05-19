Ponferrada
La Universidad de la Experiencia se gradúa
El Campus de Ponferrada celebró ayer lunes el acto de graduación de los alumnos de la Universidad de la Experiencia, un programa que continúa creciendo y consolidándose como referente de envejecimiento activo y aprendizaje permanente.
En total, 63 estudiantes recogieron sus becas en una ceremonia marcada por la emoción y el reconocimiento al esfuerzo y la constancia. Hay que destacar que el programa aumenta en inscritos y mantiene la fidelidad de los estudiantes veteranos con una importante participación femenina, que representan el 75 % del alumnado.