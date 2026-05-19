La Universidad de la Experiencia se gradúa

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Campus de Ponferrada celebró ayer lunes el acto de graduación de los alumnos de la Universidad de la Experiencia, un programa que continúa creciendo y consolidándose como referente de envejecimiento activo y aprendizaje permanente.

En total, 63 estudiantes recogieron sus becas en una ceremonia marcada por la emoción y el reconocimiento al esfuerzo y la constancia. Hay que destacar que el programa aumenta en inscritos y mantiene la fidelidad de los estudiantes veteranos con una importante participación femenina, que representan el 75 % del alumnado.