Ponferrada pone en valor la historia de Jimena y Alfonso VI

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Castillo de los Templarios volverá a ser el escenario el próximo sábado, 6 de junio, de una propuesta que pone en valor la historia real de Jimena y Alfonso VI con la obra "Tadeo el Herrero de Ulver: Historia de la corte real, Jimena y Alfonso VI". La propuesta teatral, que se presentó en la Uned de Ponferrada, cuenta con adaptaciones musicales de temas de Amancio Prada y narra la historia de Alfonso VI y Jimena Muñiz en un contexto marcado por los cambios políticos y religiosos de la Europa medieval. Durante 45 minutos, todos los asistentes podrán vivir una historia en la que las intrigas, el amor y el poder se entrelazan en una trama que mantendrá al público en vilo hasta el final.

La obra, que fusiona teatro, narración histórica, música en directo y tradición popular, está conducida por Tadeo, un herrero berciano ficticio que guía al espectador a través de las pasiones y conflictos de aquella corte medieval. Asimismo, pone en valor la figura de esta noble berciana del siglo XI, concubina del rey Alfonso VI y abuela del primer rey de Portugal, Alfonso Enríquez.

Por su parte, el concejal de Turismo, Iván Alonso, respaldó la puesta en valor de esta historia, en colaboración con la UNED a través de la Cátedra de Territorio Sostenible y Desarrollo Local, con el objetivo de dinamizar la actividad cultural. En la misma línea, el director del Centro Asociado de la UNED de Ponferrada, Jorge Vega, remarcó la apuesta por las actividades creativas.

La entrada será libre, con donativo solidario íntegro destinado a la Fundación Siempre Adelante a su campaña "Dales una oportunidad". A través de esta iniciativa se financian becas educativas para niños y niñas de escuelas Concepcionistas en países en vías de desarrollo, permitiendo que cientos de menores puedan acceder a la educación.

La retirada de entradas deberá realizarse físicamente en el Castillo de Ponferrada, durante el horario habitual de apertura al público, a partir del 19 de mayo.

La cita será a las diez de la noche.