CaixaBank y Asodebi lanzan ‘Tierra de Oportunidades’ por el emprendimiento en el medio rural

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

CaixaBank y la Asociación para el Desarrollo de Bierzo (Asodebi) vuelven a lanzar el programa «Tierra de Oportunidades» para fomentar la creación de empleo, impulsar el emprendimiento y fijar población en el medio rural. Esta sexta edición estará abierta hasta el 4 de junio y reconocerá «proyectos innovadores, sostenibles y con capacidad de atraer y retener talento, así como de crear nuevas oportunidades laborales en áreas que enfrentan desafíos demográficos significativos».

La convocatoria está dirigida a emprendedores cuya actividad se desarrolle en un municipio con menos de 5.000 habitantes, aunque en algunas comarcas se aceptarán municipios hasta 10.000 habitantes, y que facturen menos de 300.000 euros al año. Los proyectos ganadores recibirán ayudas de 1.000 euros, se incorporarán a un programa de mentorización y acompañamiento personalizado y accederán al «Reto de Tierra de Oportunidades», una iniciativa de ámbito nacional y en colaboración con la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y Rural Talent, que ofrece visibilidad, acompañamiento y nuevas oportunidades de crecimiento a emprendedores rurales.

Los ganadores podrán optar, además, a ser uno de los proyectos presentados en la plataforma «U4Impact» para que un estudiante universitario realice su Trabajo de Fin de Grado (TFG) sobre algún reto de su empresa o emprendimiento. Asimismo, CaixaBank ha puesto en marcha una plataforma común, www.caixabank.es/tierradeoportunidades, que generará comunidad entre todos los emprendedores.

Desde que Acción Social CaixaBank lo pusiera en marcha en 2021, «Tierra de Oportunidades» ha respaldado a más de 7.000 emprendedores y firmado 193 convenios de colaboración con Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y entidades sociales que trabajan por la integración rural para impulsar el emprendimiento y la inserción laboral. El programa ha premiado 670 proyectos en sus cinco años. Este año, se desarrollará en colaboración con más de 50 Grupos de Acción Local de toda España y entidades promotoras del emprendimiento de 49 provincias. Se premiará a 216 emprendedores.