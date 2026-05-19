El PSOE asegura que Ponferrada pierde ingresos con el nuevo contrato de la ORA

El PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada criticó, este martes, el nuevo contrato de la ORA (zona azul) y la nula capacidad de negociación —dijo su portavoz, Olegario Ramón— del equipo de gobierno, pese a que el «compromiso», expresado en pleno, era contar con el grupo socialista para el diseño del nuevo pliego. No solo no ha habido diálogo, sino que el PSOE afirma que la ciudad sale perdiendo, ya que el Ayuntamiento «recaudará menos» con un servicio idéntico (también en lo que a extensión se refiere), que no incluye mejoras que, incluso, habían sido propuestas por Coalición por el Bierzo, como que los primeros 45 minutos de aparcamiento fueron gratuitos.

La oposición considera «extraño» que no se haya prorrogado el contrato anterior, cuando todavía había posibilidad de hacerlo y era más ventajoso para las arcas municipales. El nuevo, con la misma empresa que ya venía gestionando la ORA, tiene una vigencia de un año, más otro año de prórroga y «no llega al 13% sobre los ingresos que había ofrecido la anterior empresa», apuntó Ramón.

«No tiene sentido, porque las condiciones son peores, el beneficio para el Ayuntamiento es menor», dijo el socialista. La única explicación que encuentra y apuntó es que el nuevo contrato no precisaba de aprobación en pleno y para la prórroga del anterior sí era necesario.