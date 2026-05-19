Secreto judicial por la muerte de un vecino de Arganza

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Guardia Civil investiga las circunstancias del fallecimiento de un vecino de la localidad de Arganza, cuyo cadáver fue encontrado en una finca cercana a su casa. El juzgado de Ponferrada que instruye el caso ha decretado secreto de sumario.

El cuerpo sin vida de Domingo S. M. fue hallado el pasado lunes en una finca situada en el entorno de la casa consistorial de Arganza y el parque infantil. Se da la circunstancia que es la misma zona en la que el fallecido solía llevar a pastar a su rebaño de cabras y ovejas. Agentes de la brigada científica de la Guardia Civil han inspeccionado el lugar donde fue encontrado su cuerpo y también el domicilio para tratar de esclarecer lo sucedido. La investigación sigue abierta y no se descarta ninguna hipótesis.

La desaparición de este vecino de Arganza había sido denunciada por familiares que le buscaban desde la tarde del pasado domingo hasta localizarlo el lunes.