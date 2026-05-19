El clúster de la pizarra premia la arquitectura

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Clúster da Pizarra ha abierto la convocatoria del III Premio de Construcción Sostenible con Pizarra, un certamen que busca reconocer la excelencia, la innovación y la sostenibilidad en el uso de este material natural en proyectos arquitectónicos realizados en cualquier parte del mundo que empleen, de forma significativa, pizarra producida por empresas del Clúster o de la Federación Nacional de la Pizarra. El galardón, que alcanza su tercera edición, consolida una iniciativa que nació en 2021 con el objetivo de poner en valor la pizarra como material de referencia en la construcción sostenible.

El premio está abierto a proyectos que hayan sido finalizados entre el 1 de septiembre de 2021 y el 1 de septiembre de 2026. Podrán concurrir obras encuadradas en las siguientes tipologías: obra de nueva construcción, reformas, rehabilitaciones y espacios públicos, lo que amplía el abanico de proyectos susceptibles de reconocimiento y refuerza la vocación del certamen de abarcar distintas escalas y usos arquitectónicos. El jurado valorará especialmente la innovación en la aplicación del material, la calidad constructiva, la integración en el entorno y las soluciones técnicas desarrolladas. Las candidaturas deberán presentarse antes del 10 de septiembre de 2026, mediante envío postal de la documentación requerida al Centro Tecnolóxico da Pizarra o por correo electrónico a comunicacion@clusterdapizarra.com, indicando en el asunto «III Premio de Construcción Sostenible con Pizarra». Las consultas podrán realizarse hasta el 4 de septiembre de 2026.

La documentación deberá entregarse en formato PDF bajo lema, incluyendo una memoria explicativa, un dossier de imágenes y los planos del proyecto con detalles constructivos, manteniendo el anonimato de los autores. El premio reconocerá a los tres agentes implicados en la obra ganadora: el arquitecto, con 2.000 euros y galardón; el arquitecto técnico, con 1.000 euros y galardón; y el colocador de pizarra, con 500 euros y diploma acreditativo. El presidente del Clúster, Eliseo López, ha subrayado que este certamen «refuerza la proyección internacional de la pizarra gallega y reconoce el trabajo conjunto de los profesionales que posibilitan proyectos de sostenibilidad, innovación y calidad».

Eliseo López, presidente del Clúster de la Pizarra: ««Refuerza la proyección internacional y reconoce el trabajo conjunto de los profesionales"