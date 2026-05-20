Ponferrada refuerza los juzgados con la llegada de dos nuevos magistrados

De todos es sabido que los juzgados de Ponferrada están saturados de casos que se acumulan por culpa de la elevada carga laboral que soportan jueces, fiscales y demás funcionarios de esta administración, llegando en ocasiones a generarse un «tapón» en la celebración de vistas y posterior resolución judicial.

La cosa está tan mal en Ponferrada que las autoridades judiciales foráneas han dado un pequeño respiro como solución en parte a los problemas que arrastra la Justicia, no sólo en el Bierzo y resto de la provincia, sino también en toda la comunidad de Castilla y León. Este periódico pudo confirmar el martes que Ponferrada contará con dos nuevos jueces magistrados titulares. En concreto, lo que antes se conocía como Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada, y que ahora se llama "Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada. Plaza número 2", contará con una nueva jueza titular. Vendrá a tomar posesión de una plaza que estaba vacante y que en los últimos años se encontraba atendida por interionos. La última fue una jueza interina que llevaba este juzgado, encargado de casos importantes como los relacionados con la violencia de género o el de las presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación Ciudad de la Energía, Ciuden.

La jueza que vendrá para el Juzgado 2 de Ponferrada procede de ejercer la judicatura en Galicia. En principio, los datos que ahora se conocen indican que se incorporará el próximo mes de junio. Como es sabido, este juzgado está desbordado de trabajo.

El otro juez que vendrá para el Palacio de Justicia de Ponferrada ocupará la plaza del Juzgado de lo Social, en donde también se acumulan los expedientes. La previsión también es que se incorpore en junio Se da la circunstancia que para Villablino ya cuenta con una nueva jueza, que ya está operativa. Villablino depende del Partido Judicial de Ponferrada.

Ponferrada arrastra un problema histórico y casi endémico de interinidad y falta de estabilidad en las plazas. Al no ser capital de provincia, muchos jueces o también policías nacionales noveles o sustitutos han llegado a los juzgados o comisaría berciana como una plaza «de paso", lo que interrumpe la continuidad de los macroprocesos y la gestión diaria de los expedientes.