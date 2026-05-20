El caso de la Ciuden se reactiva con una jueza procedente de Galicia

La llegada de una nueva magistrada procedente de Galicia y a partir de ahora ya con plaza fija para el Juzgado de Instrucción 2 de Ponferrada reactiva de esta manera uno de los casos judiciales de gran calado por su volumen de dinero público, que hasta ahora ha estado «en reposo» de la instrucción ante el elevado volumen de documentos sobre las presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación Ciudad de la Energía.

Según pudo conocer este periódico de fuentes judiciales, el caso de la Ciuden estaba poco menos que parado por sobrecarga laboral, entre otras cosas. La hasta ahora jueza interina, que se tenía que encargar también de los asuntos de violencia de género, contó durante los últimos meses con gran carga de trabajo y prácticamente se considera imposible poder atender a tantos asuntos. Como se recordará, la situación era tan mala que en una ocasión hasta el juez decano, Óscar Hernáiz, llegó a decir que eran necesarias manos voluntarias para echar una mano en este juzgado que lleva el caso Ciuden.

Con todo, el caso Ciuden sigue adelante con toma de declaraciones y la revisión de la amplia documentación de los contratos y procederes administrativos.