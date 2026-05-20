La UME exhíbe el potencial de sus nuevos drones

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Unidad Militar de Emergencia se ha desplegado esta semana en Toreno y Matarrosa del Sil para realizar maniobras de entrenamiento con drones. Un total de 32 militares participan en el ejercicio con una amplia variedad de sistemas no tripulados (aéreos, terrestres y acuáticos) que hoy mismo serán presentados a la sociedad en una convocatoria de los medios de comunicación del Bierzo. Una jornada central dentro de la semana de maniobras que no ha pasado desapercibida para los vecinos de los núcleos donde ha tenido lugar la acción. El programa de la Unidad de Drones de la UME incluye también exhibición y muestra de funcionamiento a la población.