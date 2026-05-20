La historia de Jimena y Alfonso

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Castillo de los Templarios volverá a convertirse el próximo sábado, 6 de junio, en el escenario de una propuesta cultural que pone en valor la historia real de Jimena y Alfonso VI a través de la obra «Tadeo el Herrero de Ulver: Historia de la corte real, Jimena y Alfonso VI».

La propuesta teatral, presentada ayer en la Uned de Ponferrada, cuenta con adaptaciones musicales de temas de Amancio Prada y narra la historia de Alfonso VI y Jimena Muñiz en un contexto marcado por los profundos cambios políticos y religiosos de la Europa medieval.

Durante 75 minutos, los asistentes podrán sumergirse en un relato donde intrigas, amor y poder se entrelazan en una trama que mantendrá al público en vilo hasta el desenlace.

La obra fusiona teatro, narración histórica, música en directo y tradición popular, y está conducida por Tadeo, un herrero berciano ficticio que guía al espectador a través de las pasiones y conflictos de aquella corte medieval. Además, reivindica la figura de esta noble berciana del siglo XI, concubina del rey Alfonso VI y abuela del primer rey de Portugal, Alfonso Enríquez.

Por su parte, el teniente de alcalde y concejal de Turismo de Ponferrada, Iván Alonso, respaldó esta iniciativa impulsada en colaboración con el centro asociado de Uned, a través de la Cátedra de Territorio Sostenible y Desarrollo Local, con el objetivo de dinamizar la actividad cultural de la ciudad. El edil bercianista destacó que, cuando se puso en marcha la cátedra, «no podíamos imaginar todo lo que se iba a dinamizar», y subrayó el valor de esta «representación de bercianos que, de alguna manera, quieren rescatar del olvido la figura de Jimena Muñiz». Asimismo, recordó el «espectacular» estreno del pasado año.

En la misma línea, el director del centro asociado de la Uned de Ponferrada, Jorge Vega, remarcó la apuesta por las actividades creativas y por la colaboración con el Ayuntamiento «en todo lo que implique la dinamización del territorio». Además, señaló que iniciativas de este tipo, vinculadas a la industria creativa y cultural, son especialmente bienvenidas por su capacidad para generar valor social y patrimonial.

La entrada será libre, aunque se solicitará un donativo solidario íntegramente destinado a la Fundación Siempre Adelante y a su campaña «Dales una oportunidad». Y es que gracias a esta iniciativa se financian becas educativas para niños y niñas de escuelas concepcionistas en países en vías de desarrollo, permitiendo que cientos de menores puedan acceder a la educación.

La retirada de entradas deberá realizarse de forma presencial en el Castillo de Ponferrada, dentro de su horario habitual de apertura al público, a partir del 19 de mayo.

La cita será a las diez de la noche para conocer más de cerca todo lo que rodeó a Jimena Muñiz.