La UME despliega todo su potencial tecnológico en el Bierzo

Dos buzos de la UME con el dron subacuático probado en el pantano de Bárcena.L. DE LA MATA

Desde su creación, hace justamente hoy dos años, la Unidad de Drones de la UME (Udrume) no había realizado todavía un ejercicio sobre el terreno con el empleo de la nueva tecnología de la que dispone para los tres ámbitos de actuación (aéreo, terrestre y acuático) y, esta semana, ha elegido el Bierzo para desplegar un operativo que, este miércoles, se ha centrado en el pantano de Bárcena, donde se ha testado un dron subacuático dotado de tecnología sonar, que utiliza la propagación de ondas sonoras bajo el agua para navegar, comunicarse o detectar objetos sumergidos y permite intervenir en localización de víctimas y reconocimientos de infraestructuras sumergidas, entre otros.

"Mediante impulsos acústicos, este dron es capaz de hacer una reconstitución del lecho subacuático, como si hiciera una topografía del fondo de la masa de agua en la que nos encontramos", ha explicado el jefe de la Unidad de Drones de la UME, el comandante Juan Ignacio Fernández, que subrayó la implacabilidad de los sensores implantados en los robots para abordar cualquier trabajo por tierra, mar y aire. Esto es lo que marca la diferencia con respecto a los drones con los que la Unidad Militar de Emergencias cuenta ya desde hace años. En el caso expuesto en el pantano, la tecnología "permite llegar a lugares que eran imposibles, donde la intervención de los buzos es peligrosa, y obtener información de alta calidad". Es un apoyo fundamental en la toma de decisiones.

Actualmente, la Udrume dispone de ocho drones aéreos, cuatro subacuáticos y cinco terrestres de última generación que permiten mejorar sustancialmente las intervenciones, por ejemplo, en caso de fuegos forestales. En plena precampaña de incendios, este ha sido una de los ámbitos de entrenamiento de los 32 militares desplegados en el Bierzo, principalmente en Toreno y Matarrosa del Sil. "Estamos ejercitándonos con los drones terrestres en lucha contra incendios forestales, empleando las máquinas que permiten hacer un defensa activa y perimetración de incendios. Todo esto apoyado con drones aéreos", explicó también el comandante al frente de la Udrume. Una unidad con base en Conde de Gazola (León) que se encuentra al 50% de su capacidad. "A finales de año, alcanzará previsiblemente el 90% o 95%", dijo Fernández. La plantilla de la unidad son 99 militares.

La primera intervención de la Udrume fue en la dana de Valencia de 2024. Posteriormente, ha ido interviniendo con capacidades individuales, es decir, en un único ámbito de intervención, o terrestre o acuático o aéreo. Por ejemplo, en la campaña de incendios del pasado verano. Ahora, ha conjugado los tres ámbitos en una comarca idónea para este tipo de maniobras porque aglutina, en un espacio relativamente próximo, todos los escenarios posibles de intervención. "El Bierzo nos permite tener un ámbito de actuación que no nos obliga a hacer grandes desplazamientos. Tenemos el pantano de Bárcenas y zonas en las que el terreno está muy encajonado, como el valle del Sil en Toreno. Después, hacia Ponferrada, extensiones de terreno. En definitiva, una variedad de escenarios y de orografía que para ejercitar muy bien nuestros sistemas", apuntó el comandante.