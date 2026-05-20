Un paseo escolar por Pico Tuerto para aprender a cuidar la salud

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El Centro de Salud Ponferrada II (Pico Tuerto) recibió la visita de alumnos de sexto de Educación Primaria del colegio La Inmaculada, que participaron en la actividad educativa «Paseo saludable», una iniciativa dirigida a fomentar hábitos de vida saludables desde edades tempranas. Pediatras y personal de enfermería guiaron a los escolares en un recorrido por el centro y explicaron la importancia de mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física diaria y adoptar rutinas saludables.

La actividad también abordó otros aspectos relacionados con el autocuidado, como la correcta hidratación, la higiene personal o la protección frente al sol, reforzando un enfoque integral de la salud. Esta iniciativa forma parte de las acciones de educación para la salud que desarrolla la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi), con el objetivo de promover estilos de vida saludables entre la población infantil del área de salud y contribuir a la prevención de enfermedades desde edades tempranas.