Alaiz afirma que hay viaducto de Tremor seguro en la A-6 para mucho tiempo

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, volvió a insistir, este miércoles, en que la seguridad en el viaducto de Tremor de la A-6 está garantizada y que si hay un carril cortado es para labores de mantenimiento y sensorización necesarias para tener vigilada la infraestructura y realizar los tratamientos preventivos para que «la plataforma de rodaje esté apta para la circulación». También recordó que el paso de los vehículos de gran tonelaje «se abre y se cierra periódicamente» y que el corte de los carriles se alterna con el mismo fin, la seguridad.

Lo que no hay es plazo para el inicio de la construcción de otro viaducto para resolver los problemas de estabilidad del actual. «Se ha apostado por una solución definitiva, pero mientras tanto, la meseta tiene que estar conectada con Galicia a través de este viaducto», dijo el subdelegado, que afirmó que «no vamos a llegar en ningún caso» a lo que pasó en El Castro. «Lo que está haciendo el Gobierno es adelantarse con ese proyecto, pero todavía tenemos viaducto de Tremor y su funcionamiento óptimo durante muchísimo tiempo», aseveró.

También en materia de infraestructuras, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, exigió al Gobierno que solucione el problema del lazo ferroviario del Manzanal, con independencia de su coste. Lo dijo después de que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cifrara en mil millones la inversión que supondría para eliminar ese punto. «Es cuestión de voluntad política y yo lo que pido es no ser más que nadie, pero tampoco menos. Que se nos dé lo que se nos debe. Son mil millones, si son 1.500, que los inviertan», dijo Morala en declaraciones recogidas por la agencia Ical.