La defensa de los sotos de castaños es elegida como ejemplo nacional

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El verde de los paisajes y personas de la comarca del Bierzo se han convertido en el imagen y rostros de la sostenibilidad y el compromiso social en toda España después de que el proyecto «Souto Vivo», impulsado por la Asociación de Desarrollo Rural Bierzo-Cabrera, haya sido seleccionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para protagonizar la nueva campaña publicitaria institucional «Horizonte 2030: Un país que se construye desde el bien común». La campaña tiene como objetivo visibilizar iniciativas reales que, desde el territorio, transforman la sociedad y contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, la iniciativa ha sido el elegida junto con otros tres proyectos de entre cientos de propuestas nacionales, lo que, para la asociación supone «un reconocimiento a la labor de recuperación de los ecosistemas y la economía rural en las comarcas».

El proyecto de los sotos no es solo una iniciativa de recuperación paisajística, sino un proyecto piloto diseñado para testear soluciones innovadoras que puedan ser replicadas en otros puntos de la geografía española», explicaron desde la ADR Bierzo-Cabrera, para la que su participación en la campaña del Gobierno «refuerza el papel de «Souto Vivo» como un modelo de éxito y replicalidad», al tiempo que «demuestra que desde la raíz y el paisaje se pueden ofrecer porvenir y soluciones reales a retos como el abandono rural, el cambio climático y la gestión sostenible de los recursos locales».

El proyecto «Souto vivo» se centra en la recuperación de los tradicionales soutos de castaños, no solo como un activo ambiental, sino como un motor de desarrollo económico y social que fomenta el empleo local y el empoderamiento femenino en el sector primario. La imagen de la campaña, que muestra a las trabajadoras del proyecto con sus herramientas de labor, simboliza la esencia de la Agenda 2030, como es la construcción de país desde la base y el esfuerzo compartido. Aseguraron que el impacto del soto como modelo escalable «permite que el conocimiento generado en las montañas leonesas sirva de guía para que otras regiones enfrenten desafíos similares".

La iniciativa promocional ha sido seleccionada por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo