Viva Suecia tocará en Ponferrada en septiembre

Es una de las bandas españolas más importantes de eso que llaman rock independiente, ha crecido hasta explotar y reventar recintos con aforos completos, tiene un directo potente, energético y hasta desafiante para aguantar el ritmo y, aunque vitorean a Suecia son de Murcia, la nueva tierra prometida de la música. Viva Suecia es la gran propuesta del Ayuntamiento de Ponferrada para las fiestas de La Encina de este año. Tocará en el Auditorio Municipal el sábado 5 de septiembre y las entradas (43 euros más gastos de gestión) se podrán adquirir a partir de mañana en entradas.com.

La capital del Bierzo será la única parada que Viva Suecia hará en Castilla y León dentro de la gira de presentación de su último disco, Hecho en tiempos de paz, lanzado en octubre del pasado año y ya convertido en un himno con temas como Deja encendida una luz, Dolor y Gloria y Sangre. Esto -asegura el concejal de Fiestas, Carlos Cortina- denota el espacio que la ciudad ha reconquistado en el ámbito musical. "Es un hecho que hay que destacar, porque desde que empezamos este mandato nos hemos propuesto que Ponferrada vuelva a ser uno de esos sitios donde los artistas quieren venir y llenan", dijo.

Cortina explicó que la apuesta por Viva Suecia sigue la estela de los últimos años, con nombres como Melendi y Leiva. "Queremos tener un concierto de muy alto nivel", apuntó, sin pasar por alto también las actuaciones que han tenido lugar fuera de las fiestas de La Encina, como la reciente de Fito & Fitipaldis y la de Celtas Cortos, programada para el 20 de junio, con motivo de la gira de celebración de su 40 aniversario.

Viva Suecia es una apuesta segura y no vendrá sola. La banda ha dado un giro a sus conciertos para esta gira, reforzando la instrumentación, con voces de apoyo y también con artistas invitados. En Ponferrada será una cantante emergente que está llamada a ser un peso fuerte, Paula Mattheus. Así regresarán los de Murcia a Ponferrada, donde ya han tocado en dos ocasiones como parte de cartel de Festival Planeta Sound.