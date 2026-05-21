Indignación en el campo berciano porque la Junta vuelve a comprar la fruta para los colegios fuera

Otra vez se repite la misma historia. La Junta de Castilla y León ha comprado a una empresa valenciana la fruta que reparte entre los escolares de la comunidad en el marco del programa para fomentar el consumo de frutas, hortalizas y leche. Peras y manzanas que se mueven desde otra punta de la geografía española cuando el Bierzo es una zona productora de Pera Conferencia y Manzana Reineta. La denuncia del sector frutícola berciano se repite cada año, exigiendo una modificación de los pliegos de condiciones para primar el producto de proximidad, el kilómetro cero y favorecer a los fruticultores de Castilla y León. Esto y garantizar la calidad del producto que se sirve porque, según explica la Asociación Berciana de Agricultores (ABA), el que se trae de Valencia está llegando estropeado.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) fue la primera en poner el grito en el cielo tras conocerse las adjudicaciones de esta última convocatoria. Lo califica de «sinsentido» y no solo con la fruta, sino también con la leche, que se ha firmado con una empresa de Jaén cuando Zamora es una zona productora de primer nivel. «Esto es un despropósito monumental y una falta de respeto flagrante a nuestros agricultores y ganaderos», afirman los leonesistas, que critican «la hipocresía» de la Administración autonómica. «Se nos llena la boca en las campañas institucionales hablando de defender el comercio de proximidad y apoyar al sector primario para fijar población en el medio rural. Sin embargo, a la hora de la verdad, la Junta prefiere llenar los comedores con alimentos que han tenido que recorrer media España en camión», critica.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha comprado 55.600 kilos de peras conferencia y otros tantos kilos de manzanas fuji y golden para esta campaña escolar. Por ello ha pagado 183.000 euros y 173.000 euros, respectivamente, a la empresa valenciana Frutas y Verduras Massanassa. Tanto Central Hortofrutícola del Bierzo como Cofrubi han quedado fuera. Por eso, el presidente de la ABA, Daniel Franco, considera que las propias cooperativas deberían alzar la voz y, habida cuenta de la cuestionable calidad de las frutas que vienen de fuera, «casi podridas», también cree que las comunidades escolares (los centros y las familias) deberían protestar ante la Consejería.

«Es un absoluto sinsentido pedagógico que los docentes expliquen en las aulas la importancia de consumir productos locales y cuidar el entorno, mientras en el recreo se les entrega una fruta traída desde Valencia porque la Junta ha sido incapaz de blindar el producto de la tierra en los pliegos de condiciones», apunta también UPL para, después, exigir «una rectificación inmediata» y anunciar que pedirá «explicaciones rigurosas» en las Cortes de Castilla y León. Lo cierto es que la normativa lo consiente, pero el foco se centra en cambiar esa norma porque «las instituciones están para proteger a nuestra gente y el fruto de su trabajo, no para dar la espalda al campo leonés», añade UPL.