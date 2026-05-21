La falta de baños públicos en Peñalba enfrenta a oposición socialista y gobierno local

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La falta de baños públicos en Peñalba de Santiago para poder dar respuesta a la gran masa de turistas que visita uno de los Pueblos Más Bonitos de España cada año ha enfrentado a gobierno local y oposición socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada después de que los últimos hayan denunciado esa carencia, pese a la necesidad evidente, y otros cuantos problemas que padece esta pedanía, entre ellos el estado del acceso principal por los continuos desprendimientos.

Dicen los socialistas que, ya a finales de 2024, el equipo de gobierno de PP y Coalición por el Bierzo anunció públicamente un proyecto para instalar esos baños públicos, pero «no se ha hecho nada». Y responde la Concejalía de Medio Rural asegurando que si no se ha dotado a Peñalba de este servicio es, precisamente, por culpa de la oposición, que votó en contra de la aprobación del presupuesto municipal en el que se había consignado la inversión necesariaa para abordar esta actuación, cuyo proyecto fue redactado por esta Concejalía».

«Resulta llamativo que quienes bloquearon la herramienta presupuestaria que habría permitido dar respuesta a estas necesidades sean ahora quienes exigen explicaciones por su falta de ejecución», lamentó el concejal Iván Alonso. Por su parte, el PSOE ha recordado también que la falta de esos baños públicos llegó incluso a provocar un requerimiento de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España ante el riesgo de perder dicha distinción.

Otro de los asuntos que preocupa a los vecinos de Peñalba de Santiago —explicó el PSOE tras una visita de los concejales a esta localidad— es «la paralización total de la ronda exterior», una actuación iniciada en el anterior mandato que «permitiría mejorar la seguridad del pueblo en caso de incendio». También solicitan que se estudie la habilitación de una zona de estacionamiento para las autocaravanas para poder cubrir esa creciente demanda por parte de los turistas. Ante esto, la Concejalía de Medio Rural dice que «mantiene su compromiso con Peñalba de Santiago y sus vecinos y continuará trabajando para impulsar las soluciones que esta localidad necesita, siempre dentro del marco legal y con los instrumentos presupuestarios que nos sean permitidos».