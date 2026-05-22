Cacabelos sirve lo mejor de los vinos con DO Bierzo
La Feria del Vino arranca hoy con la participación de 27 bodegas, gastronomía y música en directo
Cacabelos es, ya de por sí, el corazón vitivinícola del Bierzo; pero reforzará esa posición privilegiada, este fin de semana, con la celebración de la Feria del Vino. Una cita con la viticultura y la enología con Denominación de Origen que suma ya 29 ediciones y que volverá a celebrarse en la plaza del Ayuntamiento, esta vez con record de participación, ya que son 27 las bodegas que ofrecerán sus vinos a un público cada vez más numeroso y también joven, hecho que hay que destacar teniendo en cuenta que acercar el vino a las nuevas generaciones es un reto para el sector.
La inauguración de la feria tendrá lugar hoy a las 19.00 horas. Entonces dará comienzo un evento que no solo aproxima los vinos de calidad a la población a precios muy competitivos, sino que sirve de escaparate y de acicate a un sector de mucho peso en el Bierzo. El vino se acompañará de gastronomía y de música en directo ya que, además de la ambientación propia del evento, también actuarán las cuatro bandas finalistas del concurso ‘Talento DO Bierzo’. La elegida tocará en el Planeta Sound Festival de Ponferrada.
La Feria de Vino de Cacabelos mantiene los horarios tradicionales durante las dos primeras jornadas. Hoy cerrará a medianoche y la actividad de mañana se desenvolverá entre las 20.00 y las 24.00 horas. El domingo se plante como un día más traquilo, explica la alcaldesa, Irene González, enfocado a un público más familiar. El horario será de 12.30 a 18.00 horas y habrá un showcooking y pulpo, además de la caseta de pinchos que estará abierta todo el fin de semana.
El punto de venta de los tickets y las copas estará ubicado a la entrada de la feria y, como en ediciones anteriores, el precio de la copa serigrafiada es de 2,50 euros y el de los vinos varía en función del tipo. Los tickets de los jóvenes (mencía, godello y rosado) podrán adquirirse a 2 euros y por los de barrica (crianza, roble y reserva) se pagará 2,50 euros. Además, hay packs de diez euros. «Estamos muy ilusionados un año más y ya son 29 siendo una referencia de los vinos con Denominación de Origen Bierzo, su expositor más destacado», aseguró la alcaldesa de Cacabelos.
Bodegas participantes
1. Vinos Cariñosos
2. Heredad Morán & López
3. LOF
4. Bodegas 4 Pasos
5. Ribas de Cúa
6. Vinos Guerra
7. Bodegas Gancedo
8. Aurelio Feo Viticultor
9. Prada A Tope
10. Garlochin
11. Bodegas Godelia
12. Bodegas Adriá
13. Bodega Don Pedrones
14. Bodegas y Viñedos 13 Viñas
15. Estévez Bodegas y Viñedos
16. Pittacum
17. Bodega La Potra
18. Tilenus
19. Lucantina
20. Vinos de Valtuille
21. Bodega Cepall
22. Anselmo Álvarez
23. Mengoba
24. Bodega del Abad
25. Valle del Recunco
26. Encima Wines
27. Dominio de Tares