Sacyl refuerza al Bierzo en su plan de fidelización

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León hace una apuesta clara para cubrir las plantillas del Hospital El Bierzo consignándole el mayor número de plazas de su programa de fidelización de médicos residentes en este 2026. Es una herramienta con la que Sacyl busca que los profesionales sanitarios se queden en los hospitales de la comunidad una vez que han terminado su formación y son 47 las plazas ofertadas en el centro asistencial de Fuentesnuevas para 22 especialidades diferentes. El número más alto a nivel autonómico.

«Se ha hecho una apuesta muy importante por nosotros y, ahora, está en nuestra mano convencer a esos residentes para que nos den la oportunidad y se queden aquí», aseguró el gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Juan Ortiz de Saracho, que además se mostró enormemente satisfecho porque se han cubierto todas las plazas MIR de este año, catorce en total. «Las plazas del hospital se han cubierto todas y han empezado ya a cubrirse las plazas de Atención Primaria. Nuestro objetivo es completar, como hicimos el año pasado, toda la dotación de residentes del área de salud», afirmó el gerente.

Para Ortiz de Saracho, el refuerzo del número de contratos de fidelización, con una veintena de plazas más, es «una inversión de futuro», pensando en que «dentro de cuatro o cinco años esos profesionales quieran quedarse con nosotros». «Estamos intentando hacer una campaña de atracción de residentes», ahondó el gerente de la Gasbi, haciendo hincapié en los puntos a favor y poniendo a Madrid en el contrapunto, porque «no es solo que tengas las plazas», dijo.

«Lo que tenemos que hacer entre todos es difundir por qué hay que venir aquí. En Madrid, se están cogiendo menos las plazas porque los pisos son más caros y la calidad de vida es peor. Nosotros lo que intentamos vender es que aquí los pisos todavía son muy accesibles, se vive muy bien y las posibilidades de desarrollo profesional son magníficas. Este hospital tiene una dotación tecnológica muy buena», defendió y aseguró que la Gasbi fija a la vista más allá de Castilla y León y pretende «extender nuestras redes fuera de la comunidad, captar a residentes en otras comunidades».

Jornada sobre violencia de género

El gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo hizo estas declaraciones durante su participación en una jornada formativa sobre violencia de género organizada por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de Castilla y León en colaboración con la Gasbi. Un encuentro multidisciplinar celebrado en el Campus de Ponferrada para reforzar la formación de los profesionales implicados en la detección, atención y abordaje integral de la violencia de género; en el que participaron profesionales del ámbito sanitario, judicial, forense, periodístico policial y social, con el fin de ofrecer una visión integral de la violencia contra la mujer como un problema de salud pública, social y humano. La jornada contó con un espacio específico en el que se abordó el papel de los medios de comunicación ante la violencia contra la mujer, con la intervención de la periodista de Diario de León Eva Friera.