En estado grave por el incendio en su vivienda de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 50 años ha sido trasladado al Hospital El Bierzo en estado grave tras verse afectado por inhalación de humo en el incendio registrado este viernes en una vivienda de la calle Amalio Fernández de Ponferrada. El suceso se produjo poco antes de las nueve de la mañana, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, cuando una llamada alertó a las 08.55 horas de la salida de humo por el tejado de una vivienda. Hasta el lugar del incendio acudieron efectivos de la Policía Municipal de Ponferrada, Bomberos de Ponferrada y agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que participaron en las labores de intervención y control del fuego. Durante la actuación, la Policía Municipal solicitó asistencia sanitaria para un hombre que había inhalado humo. Emergencias Sanitarias Sacyl movilizó una ambulancia que atendió al afectado en el lugar.