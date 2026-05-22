El director del Incibe dará el pregón de la Encina 2026

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha informado que el pregonero de las Fiestas Patronales de La Encina 2026 será Félix Antonio Barrio Juárez, ponferradino nacido en 1972 y una de las figuras más destacadas de la ciberseguridad y la gestión tecnológica en España y en el ámbito internacional. Es el director general del Incibe. Morala ha subrayado que la elección de Félix Barrio «representa el enorme talento que Ponferrada aporta a la sociedad española», destacando que «nuestros vecinos, allí donde desarrollan su vida profesional, llevan siempre consigo el espíritu de esfuerzo, superación y compromiso». El pregonero es un ponferradino de referencia nacional e internacional, pues Félix Antonio Barrio Juárez cursó sus primeros estudios en el Colegio de la Asunción y en el Instituto Álvaro de Mendaña de Ponferrada. Posteriormente se formó en la Universidad de Salamanca, donde obtuvo el grado de doctor en 2003 con una tesis sobre gestión de la ciencia y la tecnología, calificada con sobresaliente cum laude, y donde forma parte del Claustro de Doctores. Cuenta además con una sólida formación especializada: Máster en Ingeniería de Software y Sistemas, Experto Universitario en Dirección y Gestión de la Información y sus Tecnologías por la Universidad de Alcalá, Gerente de Ciberseguridad CISM por ISACA, Miembro del Board of Directors de la European Cyber Security Organization (ECSO) y Presidente del Subcomité de Tecnologías de Ciberseguridad de UNE. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en las universidades de León, Salamanca y Burgos,