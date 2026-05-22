El director del Incibe dará el pregón de la Encina 2026
El alcalde de Ponferrada dijo que Félix Barrio representa el talento berciano.Sus primeros estudios fueron en el colegio La Asunción
El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha informado que el pregonero de las Fiestas Patronales de La Encina 2026 será Félix Antonio Barrio Juárez, ponferradino nacido en 1972 y una de las figuras más destacadas de la ciberseguridad y la gestión tecnológica en España y en el ámbito internacional. Es el director general del Incibe. Morala ha subrayado que la elección de Félix Barrio «representa el enorme talento que Ponferrada aporta a la sociedad española», destacando que «nuestros vecinos, allí donde desarrollan su vida profesional, llevan siempre consigo el espíritu de esfuerzo, superación y compromiso». El pregonero es un ponferradino de referencia nacional e internacional, pues Félix Antonio Barrio Juárez cursó sus primeros estudios en el Colegio de la Asunción y en el Instituto Álvaro de Mendaña de Ponferrada. Posteriormente se formó en la Universidad de Salamanca, donde obtuvo el grado de doctor en 2003 con una tesis sobre gestión de la ciencia y la tecnología, calificada con sobresaliente cum laude, y donde forma parte del Claustro de Doctores. Cuenta además con una sólida formación especializada: Máster en Ingeniería de Software y Sistemas, Experto Universitario en Dirección y Gestión de la Información y sus Tecnologías por la Universidad de Alcalá, Gerente de Ciberseguridad CISM por ISACA, Miembro del Board of Directors de la European Cyber Security Organization (ECSO) y Presidente del Subcomité de Tecnologías de Ciberseguridad de UNE. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en las universidades de León, Salamanca y Burgos,