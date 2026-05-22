La UPL del Bierzo comienza a trabajar para preparar las próximas municipales

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La Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Bierzo comienza a trabajar para consolidar su presencia en la comarca y preparar las próximas elecciones municipales, que se desarrollarán en mayo de 2027.

Así se reafirmó en la reunión de la Comisión Gestora de la formación leonesista, con la participación de los afiliados, quienes volvieron a poner en valor los resultados cosechados en los últimos comicios autonómicos en los que UPL obtuvo votos en todos los municipios del Bierzo, superando a la otra opción política de cercanía.

Con el objetivo de mejorar, aún más, esos resultados, apuestan por crecer en afiliados, especialmente jóvenes . También analizaron las deficiencias y necesidades que presentan tanto la ciudad de Ponferrada como el resto de las localidades de la comarca, con el objetivo aportar propuestas o soluciones.

En este sentido, insistieron en la importancia de lograr presencia institucional en la comarca que permita contar con una estructura aún más sólida.

Otro de los puntos en los que ya se trabaja es en contar con candidatos en distintos puntos de la comarca, con el objetivo de lograr representación en el Ayuntamiento de Ponferrada.

La formación política leonesista insiste en la importancia de lograr presencia institucional en la comarca del Bierzo que permita contar con una estructura aún más sólida. Así, otro de los puntos en los que ya se trabaja es en contar con candidatos en distintos puntos de la comarca y apostando por lograr con representación en el Ayuntamiento de Ponferrada, que ya estuvo cerca de conseguir en los comicios de 2023. La UPL lo ha intentado en varias ocasiones con diferntes candidatos y ha obtenido resultados en algún municipio.