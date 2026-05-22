Carracedelo reúne a más de 170 empresas en la Feria Agroalimentaria y Multisectorial del Bierzo

La Feria Agroalimentaria y Multisectorial del Bierzo cumple 30 años en Carracedelo. El recinto ferial El Oro de Roma reunirá, entre el 29 y al 31 de mayo, 97 stands que representan a más de 170 empresas en un encuentro profesional referente que, el año pasado, recibió a más de 35.000 personas. Castilla y León, Galicia, Andalucía, Extremadura o Asturias son solo algunos de los lugares de procedencia de las empresas participantes dentro de España; pero volverá a haber representación de Portugal y, esta vez, estará el gigante Amazon. Como en años anteriores, también la Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y León refrenda la cita y, además, presentará en la feria su nueva imagen corporativa.

Esta será una edición especial, por el 30 aniversario, y se instalará una macroexposición, en la avenida principal de acceso al pabellón Augusto, en la que se realizará un recorrido histórico a través de textos, fotografías y paneles multimedia. La evolución de Carracedelo será visible en los lemas que han marcado la política municipal, del ‘Carracedelo en marcha’ al ‘Carracedelo capital agrícola y agroalimentaria de la comarca’. No en vano, en las tres décadas de recorrido de la feria, este municipio ha pasado de tener algunas cooperativas a contar con 22 empresas agroalimentarias. Esto —defendió el alcalde, Raúl Valcarce— es ejemplo sobrado del peso de este sector en el Bierzo. «No solo no ha perdido empleo, sino que ha generado más», dijo, considerando que «estamos en una situación inmejorable en cuanto se termine la tan ansiada modernización de regadíos».

Por ser un año especial, habrá pregón y de ello se encargará la periodista Sonia Linares, en representación de la familia Linares Ordás, porque «han estado en las 30 ediciones de la feria, con stand propio y emitiendo desde aquí su programa», subrayó Valcarce. También se entregará un reconocimiento especial a 25 empresas ligadas históricamente a la feria.